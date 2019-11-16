«Ростов-Дон» вышел в основной раунд Лиги чемпионов с первого места в группе

Гандболистки команды «Ростов-Дон» на своей площадке одержали победу над соперницами из румынского «Бухареста» со счётом 23:22. К перерыву преимущество россиянок достигало 7 мячей, но к финальной сирене гости почти догнали хозяек площадки. Самой результативной в составе ростовской команды стала Анна Вяхирева, забившая 5 мячей. По 3 раза отличились Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Ксения Макеева и Юлия Манагарова.

Обыграв «Бухарест», «Ростов-Дон» гарантировал себе первое место в группе В. В активе ростовских гандболисток 9 очков за 4 победы и один ничейный результат.

И «Ростов-Дон», и «Бухарест» за 2 тура до финиша гарантировали себе выход в основной раунд Лиги чемпионов.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Шестой тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Бухарест» (Румыния) – 23:22 (14:7).