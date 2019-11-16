Медведева: на мне уже клеймо внутреннего ребра на лутце

Российская фигуристка Евгений Медведева, ставшая серебряным призёром этапа Гран-при в Москве, прокомментировала снижение оценки за технику за внутреннее ребро на первом лутце, исполненном сольно.
«Если сравнить мой лутц два-три сезона назад и сейчас, то, на мой взгляд, он стал намного лучше. Я не претендую на чисто исполненное наружное ребро, но знаю, что довольно много спортсменов исполняют лутц с такой же техникой, как я сейчас. Понимаю, что на мне уже клеймо внутреннего ребра на лутце. Наверное, от этого уже не избавиться, но продолжаю работать и надеюсь, что в будущем у меня будет меньше подобных ошибок», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
В произвольной программе Медведева 0,74 балла не добрала до личного рекорда, установленного на чемпионате мира 2019 года, а вот по сумме двух программ Евгения установила новое личное достижение – 225,76.
- 16 ноября 2019
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