Бойкова и Козловский прокатались в Москве лучше непобедимых китайцев. Видео

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли второй этап Гран-при в сезоне и впервые в карьере отобрались в финал серии. Причём, в Турин Бойкова и Козловский едут главными фаворитами.
Именно ученики Тамары Москвиной имеют на данный момент лучший результат в текущей серии Гран-при по сумме двух программ. Набрав в Москве 229,48 балла, что почти на 13 баллов больше их предыдущего личного рекорда, Александра и Дмитрий заочно обыграли двукратных чемпионов мира, серебряных призёров Олимпийских игр, китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Китайцы, также на домашнем этапе, получили от судей 228,37 балла. На третьем месте по победным суммам сами Бойкова и Козловский, победившие в Канаде (216,71).
В Москве Бойкова и Козловский чисто исполнили все элементы произвольной программы, улучшив личный рекорд сразу на 9 баллов и опередив соотечественников, пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, почти на 13 баллов.
Видео произвольной программы Бойковой и Козловского можно посмотреть на сайте Первого канала.
- 16 ноября 2019
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