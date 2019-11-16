Бойкова и Козловский прокатались в Москве лучше непобедимых китайцев. Видео

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли второй этап Гран-при в сезоне и впервые в карьере отобрались в финал серии. Причём, в Турин Бойкова и Козловский едут главными фаворитами.

Именно ученики Тамары Москвиной имеют на данный момент лучший результат в текущей серии Гран-при по сумме двух программ. Набрав в Москве 229,48 балла, что почти на 13 баллов больше их предыдущего личного рекорда, Александра и Дмитрий заочно обыграли двукратных чемпионов мира, серебряных призёров Олимпийских игр, китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Китайцы, также на домашнем этапе, получили от судей 228,37 балла. На третьем месте по победным суммам сами Бойкова и Козловский, победившие в Канаде (216,71).



В Москве Бойкова и Козловский чисто исполнили все элементы произвольной программы, улучшив личный рекорд сразу на 9 баллов и опередив соотечественников, пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, почти на 13 баллов.

Видео произвольной программы Бойковой и Козловского можно посмотреть на сайте Первого канала.