Медведева: Загитова катается для удовольствия? Для меня это и работа тоже
Фигуристка Евгения Медведева провела параллель между собой и партнёршей по сборной России Алиной Загитовой.
«Загитова говорит, что катается для удовольствия? Когда выхожу на лёд, я тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», — цитирует Медведеву «Газета.ru».
На прошедшем этапе Гран-при в Москве Евгения заняла второе место, уступив лишь другой россиянке, Александре Трусовой. В безупречно исполненной произвольной программе Медведева 0,74 балла не добрала до личного рекорда, установленного на чемпионате мира 2019 года, а вот по сумме двух программ она побила личное достижение – 225,76. Загитова пропустила соревнования.
Медведева отреагировала на вопрос о включении в программу четверного прыжка
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