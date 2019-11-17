Авербух: Медведевой уже недостаточно показывать то же, что и несколько лет назад

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступления Евгении Медведевой в текущем сезоне.
«Женя — большая умница. Впервые за долгое время она чисто исполнила обе программы. Очень рад за неё и думаю, что это придаст ей силы. Тем обиднее та глупая короткая программа на этапе Гран-при в Канаде, которая перечеркнула ей возможность попадания в финал турнира. Очень жаль, ведь если бы она была там хотя бы третьей, то смогла бы побороться за выход в финальную часть соревнований.
Женя нашла себя, успокоилась и показывает очень хорошие выступления. Основная проблема заключается в том, что для победы уже недостаточно показывать то, что ты делала несколько лет назад. Нужно идти вперёд и учить сложные прыжки, насколько удастся, и ведь всё реально, никто не говорит, что это невозможно. Мы счастливы, что снова видим ту Женю, которую раньше, но ей уже недостаточно этого, чтобы обыгрывать соперниц», — цитирует Авербуха ТАСС.
На прошедшем этапе Гран-при в Москве Евгения заняла второе место, уступив лишь другой россиянке, Александре Трусовой. В безупречно исполненной произвольной программе Медведева 0,74 балла не добрала до личного рекорда, установленного на чемпионате мира 2019 года, а вот по сумме двух программ она побила личное достижение – 225,76.
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