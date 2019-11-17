Ретивых и Устюгов обыграли Пеллегрино в классическом спринте в Рованиеми

Группа сборной России по лыжным гонкам под руководством Маркуса Крамера принимает участие в предсезонном турнире в Рованиеми (Финляндия).
Сегодня, 17 ноября, прошла мужская спринтерская гонка классическим стилем, победу в которой одержал Глеб Ретивых. Вслед за ним финишировал Сергей Устюгов. Российские лыжники в финальном заезде опередили итальянца Федерико Пеллегрино, ставшего третьим. За чертой призёров остался ещё один россиянин — Артём Мальцев. Также в финальную шестёрку отобрались два представителя Чехии – Михал Новак и Людек Селлер.
Напомним, Ретивых — двукратный призёр чемпионата мира 2019 года в спринтерских гонках, Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года (скиатлон и командный спринт).
В аналогичной женской гонке весь пьедестал заняли россиянки. Победу одержала Алиса Жамбалова, опередившая в финальном забеге Яну Кирпиченко и Ольгу Цареву.
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