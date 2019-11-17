Бестемьянова — о Медведевой: у девчонок-юниорок такого качества катания ещё нет

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отметила качество скольжения Евгении Медведевой, занявшей второе место на этапе Гран-при в Москве. Медведева уступила только Александре Трусовой, исполняющей четверные прыжки.

«Я несказанно рада за Женю Медведеву. Очень давно она так стабильно не исполняла обе программы. Мне хочется сказать: „Ну, вот оно!“. Наконец всё вернулось, причём с прибавкой в скольжении. Я сидела в зале недалеко ото льда и не слышала, как она каталась. Это такое наслаждение для меня, когда я не слышу скрипа конька, зубцов. На скорости, с чудесными линиями, чистейшие выезды, всё выверено! Я получила огромное наслаждение.

У девчонок-юниорок такого качества ещё нет, но четверные прыжки оцениваются намного выше качества катания. И надо что-то делать с этим, потому что есть несколько девчонок, которые только вошли во вкус, и мы наслаждаемся их катанием, а они могут быть просто выброшены девчонками, которые младше и уже прыгают четверные. Не знаю, что с этим будет делать ISU, он должен как-то сохранять этих фигуристок. Будет жаль, если они потеряют мотивацию и интерес.

В женском одиночном катании началась эра четверных прыжков. Но нельзя забывать о том, что девчонки ещё не прошли переходный возраст и их ждут трудности, которые были на пути Медведевой и Загитовой буквально недавно. И обе они с честью справились с этими трудностями, стоит отметить", — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости».