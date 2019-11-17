Самарин — Алиеву и Игнатову: мы сделали красиво

Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков и команду за поддержку на этапе Гран-при в Москве.

«Спасибо каждому зрителю, болельщику, фанату, нашей лучшей команде, любимому тренеру Светлане Соколовской, федерации и всем-всем-всем! Отличное начало сезона и прекрасный стимул работать дальше. Поздравляю моих друзей. Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, мы сделали красиво. Теперь готовимся к финалу!» — написал Самарин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александра Самарина.

Российские фигуристы впервые за 21 год заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве в мужском одиночном катании. На подиуме оказались Самарин, Алиев и Игнатов. Последний раз подобное произошло в 1998 году. Тогда на этапе в Москве победил Алексей Урманов, второе место занял Евгений Плющенко, а третьим стал Александр Абт.

Благодаря результатам на этапе в Москве Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).