Российские кёрлингистки потерпели первое поражение на ЧЕ, уступив Швейцарии
Кёрлингистки сборной России потерпели первое поражение на чемпионате Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция). Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина в матче третьего тура группового этапа уступили команде Швейцарии со счётом 3:7.
Ранее российская команда победила команды Эстонии (7:1) и Германии (7:5). Следующий матч россиянки проведут 18 ноября против сборной Дании.
В чемпионате Европы участвуют 10 команд. По итогам группового этапа четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.
Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде 14-22 марта 2020 года. Европейские сборные разыгрывают семь лицензий.
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