Российские кёрлингистки потерпели первое поражение на ЧЕ, уступив Швейцарии

Кёрлингистки сборной России потерпели первое поражение на чемпионате Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция). Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина в матче третьего тура группового этапа уступили команде Швейцарии со счётом 3:7.

Ранее российская команда победила команды Эстонии (7:1) и Германии (7:5). Следующий матч россиянки проведут 18 ноября против сборной Дании.

В чемпионате Европы участвуют 10 команд. По итогам группового этапа четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде 14-22 марта 2020 года. Европейские сборные разыгрывают семь лицензий.