Урманов отреагировал на триумф российских фигуристов на Гран-при в Москве

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов поздравил российских фигуристов с успешным выступлением на Гран-при России. Александр Самарин занял первое место, Дмитрий Алиев – второе, Макар Игнатов – третье.
«Стоит поздравить наших ребят и всех болельщиков с таким достижением. Наши парни качественно выступили. Не обошлось без ошибок, но другие участники тоже их допускали, и гораздо больше. Поэтому российский пьедестал закономерен. Саша Самарин серьёзно прогрессирует, а каскад четверной лутц — тройной тулуп становится его козырем. Я бы не стал преувеличивать фактор домашнего судейства. Даже если чуть снизить ему оценку, Самарин всё равно бы победил. Полагаю, что в случае безошибочного катания он ещё не раз выиграет золото. Хорошие перспективы есть и у Алиева с Игнатовым», — цитируют Урманова «Известия».
Самарин и Алиев смогли отобраться в финал Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).
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