Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин увеличил стипендии призёрам Олимпийских игр пенсионного возраста

Путин увеличил стипендии призёрам Олимпийских игр пенсионного возраста
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в указ о стипендиях серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно новой редакции указа, которая вступит в силу 1 января 2020 года, соответствующие стипендии будут увеличены. Серебряные призёры Олимпийских игр, достигшие пенсионного возраста, будут ежемесячно получать по 39 тысяч рублей, обладатели бронзовых наград — по 30 тысяч. Прежние размеры выплат, учреждённые в мае 2018 года, составляли 24 и 18 тысяч рублей.

При этом если спортсмен одновременно является и серебряным, и бронзовым призёром Игр, то ему назначается только одна стипендия за медаль более высокого достоинства. Если спортсмен также является победителем или призёром международных соревнований «Дружба-84», то может выбирать, какую из стипендий получать. Стипендии призёрам этих соревнований аналогичны олимпийским, победители имеют право на ежемесячную выплату в размере 52 тысяч рублей.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019