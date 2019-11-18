Путин увеличил стипендии призёрам Олимпийских игр пенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в указ о стипендиях серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно новой редакции указа, которая вступит в силу 1 января 2020 года, соответствующие стипендии будут увеличены. Серебряные призёры Олимпийских игр, достигшие пенсионного возраста, будут ежемесячно получать по 39 тысяч рублей, обладатели бронзовых наград — по 30 тысяч. Прежние размеры выплат, учреждённые в мае 2018 года, составляли 24 и 18 тысяч рублей.

При этом если спортсмен одновременно является и серебряным, и бронзовым призёром Игр, то ему назначается только одна стипендия за медаль более высокого достоинства. Если спортсмен также является победителем или призёром международных соревнований «Дружба-84», то может выбирать, какую из стипендий получать. Стипендии призёрам этих соревнований аналогичны олимпийским, победители имеют право на ежемесячную выплату в размере 52 тысяч рублей.