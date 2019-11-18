Медведева высмеяла статью про страх за будущего ребёнка
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала одну из публикаций в СМИ. В статье говорится, что 19-летняя спортсменка подумывает о завершении карьеры, поскольку беспокоится о будущем своего ребёнка.
«И кто же отец?» — написала Медведева в сториз «Инстаграма».
Напомним, Медведева заняла второе место на этапе Гран-при в Москве. При этом Евгения установила личный рекорд в короткой программе. Победу одержала её соотечественница Александра Трусова.
Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
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