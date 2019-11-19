Ганус: понятно, что меня прослушивают

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о независимости в работе и о контроле над его деятельностью.
«Мы выстроили агентство по самым строгим и передовым лекалам. Оно независимо настолько, что на Западе даже удивляются – им кажется, что наша позиция искусственна, кремлёвский сценарий. Это действительно контрастирует с политикой прежнего руководства РУСАДА. Помню, как один высокопоставленный чиновник сказал: «Юрий, вы же понимаете, что независимость определяется длиной поводка». Но длина этого поводка опрокинула прежнее РУСАДА и наш спорт. Этот подход давно не работает.
Я работаю последовательно. И пусть говорят, что Ганус завербован американской разведкой, агент МИ-6. Чушь! Я действую исключительно в национальных интересах.
Понятно, что меня прослушивают и проверяют. Как я это понял? Мне знакомы методы контроля, я же не в библиотеке работал. Но я не пользуюсь ни охраной, ни телохранителями. Уверен, любые события, которые могут произойти со мной даже случайно, не в интересах государства. Оно, наоборот, должно меня защищать. Тем более после того, что произошло в 2016-м с двумя ведущими сотрудниками РУСАДА», — цитирует Гануса Sports.ru.
В феврале 2016 года скоропостижно скончались бывший председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и экс исполнительный директор агентства Никита Камаев.
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