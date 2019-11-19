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Медведева: поменяла мировоззрение, теперь вижу лишь тех, кто меня поддерживает

Медведева: поменяла мировоззрение, теперь вижу лишь тех, кто меня поддерживает
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгений Медведева рассказала, как изменилась её мотивация после переезда в Канаду. Медведева после Олимпиады уехала в Канаду, где стала работать с тренером Брайаном Орсером.

«Поначалу из-за всей этой шумихи я была растеряна. У меня в голове не укладывалось, почему все так себя ведут. Было много негатива, было неприятно.

Сложно сказать, сейчас люди больше или меньше меня обсуждают. С одной стороны, мне не привыкать. Меня рассматривают со всех сторон и ищут недостатки с 15 лет.

С другой стороны, я всё-таки поменяла мировоззрение, я сейчас вижу только тех людей, которые меня поддерживают. Как те зрители, которые сидели на трибунах в Москве, кричали, переживали за меня», — цитирует Медведеву «Российская газета».

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