Писеев: Трусову нам будто прислали с другой планеты

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев прокомментировал выступление Евгении Медведевой и Александры Трусовой на Гран-при России. Трусова заняла первое место, Медведева — второе.

«Я не ожидал, что Медведева так стабильно, уверенно выступит. Для меня это было что-то фантастическое. Я допускал, что она чисто откатает короткую программу, но то, что она безошибочно и убедительно исполнит каждый элемент в произвольной, в частности, каскады двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп и тройной сальхов — тройной риттбергер, за это можно только её похвалить. Чувствуется, что вся работа, которая была проделана, дала результат. Правда, в произвольной программе, никуда не денешься, правила таковы, что уже нужны четверные. Без них сложно рассчитывать на победу. Но компоненты у Медведевой очень высокие и абсолютно заслуженные. У неё интересные программы, и сама она хорошо себя ощущает в них.

Трусова — потрясающая фигуристка. Четверной лутц в её исполнении – фантастика. Я даже не думал, что его возможно исполнять так, как она. Это новое явление в фигурном катании, будто к нам прислали человека с другой планеты.

Нас всегда критиковали за женское одиночное катание. Меня всегда спрашивали: как вы работаете? У вас есть парное катание, танцы, мужское. А когда появится женское? Я отвечал: как и вся страна — пятилетками. В 1965 году мы стали первыми чемпионами мира в парном катании, через пять лет Людмила Пахомова и Александр Горшков стали чемпионами мира в танцах на льду, а в 1975-м — Сергей Волков в мужском одиночном катании. А в 1980-м планировали, что Елена Водорезова выиграет чемпионат мира, но не получилось. Это я смехом сейчас рассказываю. Зато сейчас выросла такая плеяда девочек, что мы отыгрываемся с лихвой за всё то прошлое, в котором нас критиковали", — цитирует Писеева РИА «Новости».