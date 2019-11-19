«Голубка, спасибо за Москву!» Тарасова поздравила Медведеву с днём рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения двукратного призёра Олимпийских игр Евгению Медведеву, которой сегодня, 19 ноября, исполняется 20 лет.

«Голубка, поздравляю тебя и маму с твоим днём! Спасибо за Москву! До слёз! Здоровья, здоровья и здоровья! Счастливой жизни тебе! До встречи! Люблю!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. Победу одержала её 15-летняя соотечественница Александра Трусова.

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.