Медведева выбрала своё самое яркое выступление

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какое своё выступление считает самым ярким.



«Самое яркое выступление? Командный чемпионат мира в Японии. Там я установила три мировых рекорда. И тогда я вообще абсолютно не нервничала. Я вышла и сделала все элементы настолько хорошо, что я сама была немножечко в шоке», — сказала Медведева в интервью Первому каналу.

На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. Победу одержала её 15-летняя соотечественница Александра Трусова.



Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.