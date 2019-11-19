Медведева выбрала своё самое яркое выступление
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какое своё выступление считает самым ярким.
«Самое яркое выступление? Командный чемпионат мира в Японии. Там я установила три мировых рекорда. И тогда я вообще абсолютно не нервничала. Я вышла и сделала все элементы настолько хорошо, что я сама была немножечко в шоке», — сказала Медведева в интервью Первому каналу.
На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. Победу одержала её 15-летняя соотечественница Александра Трусова.
Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Медведева рассказала, чем пожертвовала, чтобы стать знаменитой
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