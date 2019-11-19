Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Медведева выбрала своё самое яркое выступление

Медведева выбрала своё самое яркое выступление
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какое своё выступление считает самым ярким.

«Самое яркое выступление? Командный чемпионат мира в Японии. Там я установила три мировых рекорда. И тогда я вообще абсолютно не нервничала. Я вышла и сделала все элементы настолько хорошо, что я сама была немножечко в шоке», — сказала Медведева в интервью Первому каналу.

На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. Победу одержала её 15-летняя соотечественница Александра Трусова.

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Медведева рассказала, чем пожертвовала, чтобы стать знаменитой
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019