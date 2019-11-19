Немецкая фигуристка Шотт – о россиянках с четверными прыжками: они все ещё дети
Немка Николь Шотт прокомментировала выступление российских фигуристок в нынешнем сезоне, которые владеют четверными прыжками.
Напомним, Александра Трусова и Анна Щербакова выиграли по два этапа Гран-при, исполнив четверные прыжки в произвольных программах. Алёна Косторная победила на одном этапе, сделав несколько тройных акселей.
«Они все ещё дети. Четверные прыжки оказывают огромную нагрузку на суставы. В фигурном катании мне нравятся другие вещи. Хочу стать лучшей среди взрослых фигуристок», — цитирует Шотт Suddeutsche Zeitung.
На Гран-при России Шотт заняла девятое место, уступив занявшей первое место Трусовой больше 60 баллов. Лучший результат немки на чемпионате мира – 13-е место, на чемпионате Европы – девятое.
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