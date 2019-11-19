Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Немецкая фигуристка Шотт – о россиянках с четверными прыжками: они все ещё дети

Немецкая фигуристка Шотт – о россиянках с четверными прыжками: они все ещё дети
Другие / Фигурное катание 0

Немка Николь Шотт прокомментировала выступление российских фигуристок в нынешнем сезоне, которые владеют четверными прыжками.

Напомним, Александра Трусова и Анна Щербакова выиграли по два этапа Гран-при, исполнив четверные прыжки в произвольных программах. Алёна Косторная победила на одном этапе, сделав несколько тройных акселей.

«Они все ещё дети. Четверные прыжки оказывают огромную нагрузку на суставы. В фигурном катании мне нравятся другие вещи. Хочу стать лучшей среди взрослых фигуристок», — цитирует Шотт Suddeutsche Zeitung.

На Гран-при России Шотт заняла девятое место, уступив занявшей первое место Трусовой больше 60 баллов. Лучший результат немки на чемпионате мира – 13-е место, на чемпионате Европы – девятое.

Трусова победила с двумя падениями! Ну и как с ней бороться?!
Медведева даже с чистым катанием не смогла ничего сделать. А кто сможет?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019