Американская фигуристка высказалась о россиянках, выполняющих четверные прыжки

Американская фигуристка Мэрайя Белл поделилась мнением о четверных прыжках, которые в нынешнем сезоне исполняют россиянки.

«О четверных прыжках могу сказать, что другие фигуристки их не исполняют, это очень сложно. Интересно, что есть свежая поросль молодых талантов. Будущего не предугадаешь. Возможно, это действительно движение вперёд и есть потребность во всех этих четверных прыжках и тройных акселях. Но предсказывать я не берусь. Могу лишь сказать, что действительно здорово соревноваться с ними в эту эру фигурного катания, когда девушки выполняют четверные и тройные аксели», — цитирует Белл «RT на русском».

Белл на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве заняла бронзовую медаль. Победу одержала россиянка Александра Трусова, исполняющая четверные прыжки.