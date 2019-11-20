Алиев рассказал, что сделает, если проиграет 15-летней Трусовой

Российский фигурист Дмитрий Алиев, занявший второе место на этапе Гран-при в Москве, отреагировал на желание 15-летней Александры Трусовой посоревноваться с мужчинами.

«Сашка молодец, на неё многие равняются. С кем ни поговорю, все соглашаются, что это очень круто, когда кто-то в таком возрасте исполняет столько четверных. А это ещё и девочка. Так что, как я уже сказал, если бы довелось посоревноваться, было бы здорово, и она бы у нас иногда выигрывала.

Что сделаю, если проиграю? Пожму руку, обниму, поздравлю», — приводит слова Алиева РИА «Новости».

Трусова стала победительницей Гран-при России. В своём дебютном сезоне среди взрослых Александра вышла в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.