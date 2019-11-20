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Путин посоветовал иностранцу не встречаться с Карелиным на ковре

Путин посоветовал иностранцу не встречаться с Карелиным на ковре
Другие / Борьба 0

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу одного из участников форума «Россия зовёт!» — обладателя чёрного пояса по дзюдо — помочь ему провести тренировку с трёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным, сообщает ТАСС.

«Весовая категория какая у вас?» — спросил Путин.

«Сверхтяжёлая», — ответил иностранец.

«Мы с вами будем встречаться или за письменным столом, или когда будем пить чай и поздравлять друг друга с очередной победой», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Карелин остаётся в хорошей форме: «Если вы хотите получить какие-то конкурентные преимущества с Карелиным, то лучше этого не делать, потому что он остаётся в очень хорошей форме. Я, правда, не знаю, когда вы прекратили свои тренировки, но лучше мы с вами будем встречаться не на татами, не на борцовском ковре. Уже, мне кажется, активная фаза занятий спортом, во всяком случае борьбой, позади».

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