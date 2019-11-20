Замглавы РУСАДА рассказала в суде по правам человека о защите осведомителей

20 ноября в Европейском суде по правам человека в Страсбурге проходит семинар по правам человека, организованный Советом Европы в рамках проекта «Расширенного рамочного соглашения в области спорта» (EPAS). Семинар посвящён общему обзору существующих инструментов и инициатив по защите прав спортсменов, а также тенденций в области защиты прав человека в спорте, сообщает пресс-служба РУСАДА.
Председатель специальной группы Совета Европы по защите осведомителей в спорте, заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая выступила с презентацией деятельности и результатов работы касательно аспектов защиты прав осведомителей. По её словам, возросло количество расследований по возможным нарушений антидопинговых правил, которые касаются не только наличия положительного результата анализа пробы. В большинстве случаев расследование открывается на основе данных, предоставленных осведомителями. Также было особое внимание было уделено введённому во Всемирный антидопинговый Кодекс 2021 п.2.11 о защите лиц, сообщающих о нарушениях антидопинговых правил.
- 20 ноября 2019
-
17:40
-
16:55
-
16:52
-
16:10
-
15:48
-
13:41
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:17
-
12:12
-
11:22
-
11:11
-
09:24
-
09:22
-
00:43
-
00:20
- 19 ноября 2019
-
23:43
-
23:15
-
22:27
-
21:49
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:28
-
19:03
-
18:44
-
17:52
-
17:45
-
17:38
-
16:35
-
16:03
-
15:10
-
14:27
-
14:16