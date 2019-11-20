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Замглавы РУСАДА рассказала в суде по правам человека о защите осведомителей

Замглавы РУСАДА рассказала в суде по правам человека о защите осведомителей
Другие / Прочие виды спорта 0

20 ноября в Европейском суде по правам человека в Страсбурге проходит семинар по правам человека, организованный Советом Европы в рамках проекта «Расширенного рамочного соглашения в области спорта» (EPAS). Семинар посвящён общему обзору существующих инструментов и инициатив по защите прав спортсменов, а также тенденций в области защиты прав человека в спорте, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Председатель специальной группы Совета Европы по защите осведомителей в спорте, заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая выступила с презентацией деятельности и результатов работы касательно аспектов защиты прав осведомителей. По её словам, возросло количество расследований по возможным нарушений антидопинговых правил, которые касаются не только наличия положительного результата анализа пробы. В большинстве случаев расследование открывается на основе данных, предоставленных осведомителями. Также было особое внимание было уделено введённому во Всемирный антидопинговый Кодекс 2021 п.2.11 о защите лиц, сообщающих о нарушениях антидопинговых правил.

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