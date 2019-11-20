Российские кёрлингисты потерпели седьмое поражение в восьми матчах на ЧЕ

Российские кёрлингисты уступили сборной Норвегии со счётом 5:6 в матче восьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).
За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов.
Российская команда потерпела седьмой поражение в восьми встречах и досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В турнирной таблице россияне располагаются на последней строчке.
На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. Две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.
Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии, как хозяйка чемпионата.
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