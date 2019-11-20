Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские кёрлингисты потерпели седьмое поражение в восьми матчах на ЧЕ

Российские кёрлингисты потерпели седьмое поражение в восьми матчах на ЧЕ
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские кёрлингисты уступили сборной Норвегии со счётом 5:6 в матче восьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).

За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов.

Российская команда потерпела седьмой поражение в восьми встречах и досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В турнирной таблице россияне располагаются на последней строчке.

На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. Две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.

Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии, как хозяйка чемпионата.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019