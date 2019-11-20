«Чеховские медведи» проиграли лидеру в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» потерпели шестое поражение на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов. В выездном матче девятого тура соревнований российская команда на выезде уступила лидеру группы D, бухарестскому «Динамо», со счётом 23:34. По 5 мячей в составе российской команды забили Александр Котов и Роман Остащенко, по 3 раза отличились Сергей Марк Косоротов, Кирилл Котов и Дмитрий Санталов.

«Чеховские медведи» с тремя победами в активе занимают пятое место в подгруппе.

Подмосковная команда завершит выступление в Лиге чемпионов домашним матчем со швейцарским клубом «Кадеттен Шаффхаузен», который состоится 30 ноября.

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа D. Девятый тур

«Динамо» (Бухарест, Румыния) – «Чеховские медведи» (Московская область, Россия) – 34:23 (15:13).