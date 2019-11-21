Щербакова рассказала, как фигуристки обманывают на взвешивании
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовал в своём «инстаграме» анонс нового шоу о фигурном катании. В нём 15-летняя спортсменка рассказала, как фигуристки обманывают тренеров на взвешивании.
«Как обмануть на взвешивании? Кто-то начинает прыгать прямо перед взвешиванием, как-то напрячься максимально, выдохнуть или еще как-то. Но, естественно, это не поможет уже», — сказала Щербакова.
Видео доступно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
В середине ноября Анна стала победительницей этапа Гран-при в Китае. Эта победа позволила фигуристке первой из россиянок квалифицироваться в Финал Гран-при.
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