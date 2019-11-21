Тренер женской сборной Норвегии по лыжам рассказал о проблемах с эстафетами

После неудачного финиша Терезы Йохауг в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) норвежские лыжницы испытывают некоторую боязнь и не хотят выступать на последнем этапе, сообщил тренер национальной команды Уле Мортен Иверсен.
«Сегодня у нас нет лыжниц, которые хотели бы пробежать последний этап. Можно кого-то назначить. Но если спортсменка не уверена, не будет ничего хорошего. Должна быть лыжница, которая думает про последний этап: «Это то, в чём я хороша. В этом я лучше остальных», – приводит слова Иверсена Nettavisen.
В этом сезоне чемпионат мира по лыжам проводиться не будет, это даёт возможность тренерскому штабу заняться экспериментами с эстафетным составом.
«У нас в команде есть более сильные финишёры, чем Терезе, но на чемпионате мира мы посчитали её лучшей кандидатурой для последнего этапа. К сожалению, расклады получились немного не такими, как мы ожидали. В этом сезоне у нас есть возможность для экспериментов», – отметил коллега Иверсена Гейр Андре Рогн.
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