Загитова: в детстве мне не дали автограф мечты — у меня была истерика

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о внимании болельщиков к её персоне.
«Внимание болельщиков мне приятно. В детстве у меня был неудачный опыт, когда мне не дали автограф, хотя для меня это была мечта всей жизни. Я тогда очень расстроилась, у меня даже была истерика.
Тутберидзе? Этери Георгиевна такой же человек, как и я. Никогда не виедела, чтобы она кому-то отказывала», — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Ранее 17-летняя уроженка Ижевска рассказала о вопросе, который сильнее всего раздражает её после Олимпиады в Пхёнчхане — 2018.
Завтра, 22 ноября, Загитова выступит в короткой программе на этапе Гран-при Японии. Турнир начнётся в 10:50 мск. Помимо Алины Россию в соревнованиях одиночниц представят Алёна Косторная и Софья Самодурова.
Напомним, для попадания в финал Гран-при Загитовой в Японии достаточно завоевать любую медаль.
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