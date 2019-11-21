Туктамышева: в группе у Тутберидзе я бы не справилась

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, что привыкла в одиночестве работать с тренером, а также поделилась мнением о возможности выступать в группе Этери Тутберидзе.



«У меня с детства было так, что я была практически одна у своего тренера. Всегда находилась под вниманием. И я привыкла, что занимаются только со мной. Когда есть такая жёсткая конкуренция, как в группе у Этери Тутберидзе, я бы не справилась. Она бы меня выбила.



Её подопечные понимают, что ты не можешь каждую секунду наслаждаться тренировками. Зато потом наступают моменты счастья, когда ты выигрываешь соревнования», — сказала Туктамышева в интервью каналу «Всему Головин» в YouTube.