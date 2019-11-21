Московское «Динамо» победило «Уралочку-НТМК» на старте женской волейбольной ЛЧ

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы Е прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:20). Матч с «Уралочкой» пропустила основная доигровщица «Динамо» Яна Щербань.

Обе команды совершили по 4 эйса. Москвички при этом допустили на подаче 8 ошибок, а их соперницы — 10. Самой результативной в составе «Динамо» стала Наталья Гончарова, у «Уралочки» — Ксения Парубец.

В следующем туре «Динамо» встретится на выезде с болгарской «Марицей». «Уралочка-НТМК» примет французский клуб «Канны». Обе игры пройдёт 27 ноября.

Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. Групповой этап. 1-й тур

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:20).