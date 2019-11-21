Пахноцкая — об отстранениях в ВФЛА: ситуация плачевная, если не сказать патовая

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с отстранением главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.



«Процессуально, я думаю, это решение не позволит на период отстранения этим лицам участвовать в процессе восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики. Но это пока только отстранение, давайте дождемся финального решения по этому вопросу.



Расследование шло больше года, у людей была возможность представить информацию по этому делу, по-другому себя вести, и, видимо, они ею не воспользовались. Однако, опять же, есть возможность эти объяснения представить.



На мой взгляд, ситуация плачевная, если не сказать патовая. Если люди не способны сделать выводы, то, наверное, ситуация безнадёжная, а возможностей произвести изменения — не декоративно, а реально — было предостаточно», — цитирует Пахноцкую «Р-Спорт».



Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.



Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА, включая Шляхтина, покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

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