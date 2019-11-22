Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» Родниной и Чайковской

Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» Родниной и Чайковской
Другие / Фигурное катание 0

В Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград видным общественным и политическим деятелям, выдающимся представителям культуры, спорта, духовенства нашей страны. Президент РФ Владимир Путин вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Председатель тренерского совета ФФККР Елена Чайковская получила орден IV степени.

«Их труд, творчество, сама судьба уже стали неотъемлемой частью истории нашей страны. Победы и яркие уникальные достижения — это гордость России и нашего народа», — приводит слова Путина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Роднина — о четверных прыжках: будут регламенты, чтобы это не было однобоко
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019