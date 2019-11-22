Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» Родниной и Чайковской

В Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград видным общественным и политическим деятелям, выдающимся представителям культуры, спорта, духовенства нашей страны. Президент РФ Владимир Путин вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Председатель тренерского совета ФФККР Елена Чайковская получила орден IV степени.

«Их труд, творчество, сама судьба уже стали неотъемлемой частью истории нашей страны. Победы и яркие уникальные достижения — это гордость России и нашего народа», — приводит слова Путина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.