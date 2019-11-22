Мишина и Галлямов — третьи после короткой программы на Гран-при Японии
Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун победили в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония), установив мировой рекорд — 81,27 балла. Второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Лучшие из россиян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, продемонстрировали третий результат.
Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Саппоро, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 81,27 (мировой рекорд).
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 71,21.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 69,00.
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 64,94.
Произвольную программу пары представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.
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