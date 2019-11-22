Козловский: пока не могу называть Москвину Тамарочкой

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие этап Гран-при в Москве в соревнованиях среди спортивных пар, рассказали, как воспринимают понятие «психология победителей» и почему у фигуристов нет кумиров.

«Можно ли привыкнуть к победам? На самом деле, когда преодолеваешь сам себя, открываешь что-то новое, выигрываешь, идёшь к каким-то новым элементам, новой музыке, усложнению катания, то к победам, мне кажется, вряд ли можно привыкнуть. А если говорить о нас, то мы очень, ну просто очень далеки от этого состояния. Мы только начинаем этот путь. То, что называют психологией победителей, надо оценивать со стороны. Мы будем бороться сами с собой, и побеждать мы будем сами себя. Конечно, психология победителей у нас есть, но именно для борьбы с собой за лучший результат. Это самое важное в паре. И вообще в спорте.

Тамара Николаевна потрясающе профессиональна! Удивительно, как она всегда умеет взаимодействовать и управлять, аккуратно подстраиваясь под спортсмена. Она всегда изучает для себя что-то новое и всегда движется вперёд. Но лично я на данном этапе не могу назвать её Тамарочкой", — цитирует Козловского РИА «Новости».

«Кто для нас ориентир? Никто. Также я не могу сказать, что мы хотим быть лучше, чем другие фигуристы. Мы и наших соперников воспринимаем похожим образом – отмечаем мастерство и интересные элементы в их исполнении, но фанатизма нет», — сказала Бойкова.