Эксперт — о заявлении Эстберг: это вызовет слухи вокруг сборной Норвегии

Эксперт норвежского телеканала NRK Фредрик Аукланд прокомментировал неожиданное решение обладательницы Кубка мира двукратной олимпийской чемпионки, чемпионки мира, действующей обладательницы Кубка мира норвежской лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг пропустить старт сезона.

На пресс-конференции спортсменка сказала, что у неё возникли проблемы со здоровьем, но вдаваться в подробности не стала.

«Конечно, надо уважать решение Ингвильд не рассказывать о личном. Но это вызовет слухи и вопросы о ней и команде в целом. Сейчас эта тема будет активно обсуждаться. Не думаю, что это приятная ситуация для сборной. Если бы Ингвильд сказала больше, было бы проще. Но в то же время сложно рассуждать, не зная всего», — приводит слова Аукланда NRK.