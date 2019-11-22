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Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Японии

Косторная с мировым рекордом выиграла короткую про
Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Японии
Другие / Фигурное катание 0

16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония), установив новый мировой рекорд — 85,04 балла. Второй результат продемонстрировала японка Рика Кихира. Третьей стала представительница США Карен Чен.

Россиянки Алина Загитова и Софья Самодурова заняли четвёртое и седьмое места соответственно.

Фигурное катание. Этап Гран-при. Саппоро, Япония
Женщины. Короткая программа
1. Алёна Косторная (Россия) — 85,04 (мировой рекорд).
2. Рика Кихира (Япония) — 79,89.
3. Карен Чен (США) — 67,21.
4. Алина Загитова (Россия) — 66,84...
7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85.

В начале ноября Косторная выиграла этап Гран-при во Франции.

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 6-й этап, Саппоро, Япония
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2019, пятница. 10:55 МСК
Окончено
1
Алёна Косторная
Россия
85.04
2
Рика Кихира
Япония
79.89
3
Карен Чен
США
67.21
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