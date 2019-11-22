Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Японии

16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония), установив новый мировой рекорд — 85,04 балла. Второй результат продемонстрировала японка Рика Кихира. Третьей стала представительница США Карен Чен.
Россиянки Алина Загитова и Софья Самодурова заняли четвёртое и седьмое места соответственно.
Фигурное катание. Этап Гран-при. Саппоро, Япония
Женщины. Короткая программа
1. Алёна Косторная (Россия) — 85,04 (мировой рекорд).
2. Рика Кихира (Япония) — 79,89.
3. Карен Чен (США) — 67,21.
4. Алина Загитова (Россия) — 66,84...
7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85.
В начале ноября Косторная выиграла этап Гран-при во Франции.
Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.
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