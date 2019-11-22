Тарасова — о Самодуровой: она и выросла, и поправилась
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Софьи Самодуровой в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Россиянка заняла седьмое место.
«Ну справилась, молодец. Программа очень хорошая. Жалко, что Соня не прыгает лутц. Без одного прыжка трудно потом и произвольную катать, и в короткой рассчитывать. Никогда нельзя рассчитывать, что кто-то упадёт.
Но Алексей Николаевич Мишин доволен, потому что она сделала максимум в свой очень тяжёлый период. Конечно, она изменилась. Она и выросла, и поправилась. Естественно, она оформляется», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Победу в короткой программе с мировым рекордом одержала россиянка Алёна Косторная.
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