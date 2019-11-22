Загитова: у меня не было адреналина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала выступление в короткой программе на Гран-при Японии. 17-летняя спортсменка заняла четвёртое место. Победу одержала соотечественница Алёна Косторная.

«Не сказала бы, что всё от волнения. Адреналина скорее не было. У меня были ошибочные прокаты, и были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую просто проваливала очень сильно. В принципе у меня есть опыт восстановления после неудачных программ.

Был ли неудачный прокат следствием того, что мне пришлось выходить на лёд сразу после Косторной, установившей новый мировой рекорд? Нет, совсем не из-за этого", — цитирует Загитову РИА «Новости».

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.