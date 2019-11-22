Загитова: у меня не было адреналина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала выступление в короткой программе на Гран-при Японии. 17-летняя спортсменка заняла четвёртое место. Победу одержала соотечественница Алёна Косторная.
«Не сказала бы, что всё от волнения. Адреналина скорее не было. У меня были ошибочные прокаты, и были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую просто проваливала очень сильно. В принципе у меня есть опыт восстановления после неудачных программ.
Был ли неудачный прокат следствием того, что мне пришлось выходить на лёд сразу после Косторной, установившей новый мировой рекорд? Нет, совсем не из-за этого", — цитирует Загитову РИА «Новости».
Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.
- 22 ноября 2019
-
13:47
-
13:31
-
13:28
-
13:11
-
13:10
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:19
-
11:40
-
11:28
-
11:20
-
11:00
-
10:43
-
10:28
-
09:56
-
09:29
-
09:21
-
09:11
-
08:15
-
08:03
-
01:55
-
00:55
-
00:18
- 21 ноября 2019
-
23:27
-
23:26
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:28
-
20:27
-
19:36
-
19:01
-
18:58
-
18:01