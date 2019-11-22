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Фигуристка Самодурова пожаловалась на гайморит

Фигуристка Самодурова пожаловалась на гайморит
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Софья Самодурова заявила, что как следует подготовиться к выступлениям на этапах серии Гран-при ей помешал гайморит.

В Японии Самодурова в короткой программе набрала 63,85 балла, заняв седьмое место.

«Сейчас я более-менее пришла в себя. Заболела после октябрьского выступления на турнире в Минске и на Гран-при в Китай ехала всего после недельной подготовки.

Не могу сказать, что я довольна прокатом короткой программы. Но в целом не согласна с недокрутом на тулупе в каскаде, скорее на флипе — ситуация напомнила турнир в Китае. И всё-таки я каталась сегодня зажато — утром на тренировке не всё поучалось, так что я немного перестраховывалась.

Каждый старт, каждый сезон я начинаю с чистого листа. Это даёт мне чувствовать больше ответственности перед судьями и зрителями», — цитирует Самодурову ТАСС.

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