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Авербух: Косторная показала эталонный прокат

Авербух: Косторная показала эталонный прокат
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион Илья Авербух поделился впечатлениями от проката российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на Гран-при Японии.

16-летняя Косторная набрала 85,04 балла, установив мировой рекорд.

«Хочу поздравить Алёнку Косторную. Блестящее выступление! Она показала себя с лучшей стороны. В этом году Алёна — одна из претенденток на борьбу за высший пьедестал почёта. У неё очень сбалансированные выступления, она получает высокие оценки за компоненты.

Думаю, сегодня был плюс-минус эталонный прокат, сложно выступить лучше. Вряд ли кто сможет побить такие цифры в короткой программе, если только сама Алёна», — цитирует Авербуха Sport24.

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.

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