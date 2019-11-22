Карлсен лидирует на этапе Grand Chess Tour в Индии, Непомнящий — восьмой

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен захватил лидерство после трёх туров быстрых шахмат на заключительном этапе Grand Chess Tour, который проходит в Калькутте (Индия). Карлсен одержал две победы, в том числе белыми фигурами обыграв россиянина Яна Непомнящего, и ещё одну партию свёл вничью. По правилам победа приносит шахматисту 2 очка, а ничья – одно. Таким образом, в активе Карлсена после первого дня соревнования 5 очков.
Непомнящий также белым цветом уступил голландцу. Анишу Гири нанёс поражение индийцу Вишванатану Ананду.
Вторым после трёх туров идёт американец Хикару Накамура, в активе которого 4 очка, по три очка набрали Гири, Ананд, китаец Дин Лижэнь, представители Индии Пентала Харикришна и Сантош Видит. На счету Непомнящего, армянина Левона Ароняна и американца Уэсли Со по два балла, они делят восьмое место.
Завтра, 23 ноября, пройдут партии следующих трёх туров. Непомнящий встретится с Харикришной, Дин Лижэнем и Со.
- 22 ноября 2019
-
17:53
-
17:42
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
16:23
-
16:22
-
15:59
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:45
-
14:36
-
14:13
-
13:47
-
13:31
-
13:28
-
13:11
-
13:10
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:19
-
11:40
-
11:28
-
11:20
-
11:00
-
10:43
-
10:28
-
09:56
-
09:29
-
09:21
-
09:11
-
08:15
-
08:03