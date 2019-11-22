Карлсен лидирует на этапе Grand Chess Tour в Индии, Непомнящий — восьмой

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен захватил лидерство после трёх туров быстрых шахмат на заключительном этапе Grand Chess Tour, который проходит в Калькутте (Индия). Карлсен одержал две победы, в том числе белыми фигурами обыграв россиянина Яна Непомнящего, и ещё одну партию свёл вничью. По правилам победа приносит шахматисту 2 очка, а ничья – одно. Таким образом, в активе Карлсена после первого дня соревнования 5 очков.



Непомнящий также белым цветом уступил голландцу. Анишу Гири нанёс поражение индийцу Вишванатану Ананду.

Вторым после трёх туров идёт американец Хикару Накамура, в активе которого 4 очка, по три очка набрали Гири, Ананд, китаец Дин Лижэнь, представители Индии Пентала Харикришна и Сантош Видит. На счету Непомнящего, армянина Левона Ароняна и американца Уэсли Со по два балла, они делят восьмое место.

Завтра, 23 ноября, пройдут партии следующих трёх туров. Непомнящий встретится с Харикришной, Дин Лижэнем и Со.