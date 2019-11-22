Чемпион мира по тяжёлой атлетике среди юниоров дисквалифицирован на 4 года

Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала на четыре года за нарушение антидопинговых правил штангиста Константина Рощупкина, сообщает пресс-служба ФТАР.

Рощупкин обвиняется в нарушении пункта 2.5 общероссийских антидопинговых правил (фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля). Дисквалификация 25-летнего спортсмена отсчитывается с 23 июля 2019 года.

Самых значимых достижений Рощупкин добился ещё в юниорском возрасте, став победителем юниорского чемпионата мира 2013 года в весовой категории до 94 кг. Годом ранее на аналогичном турнире он был бронзовым призёром.

Также Рощупкин является серебряным призёром чемпионата России — 2018.