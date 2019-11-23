Российские кёрлингистки остались без медалей чемпионата Европы
Женская сборная России по кёрлингу осталась без медалей чемпионата Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция). В матче за бронзовые медали россиянки уступили команде Швейцарии со счётом 5:6 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 2:0, 0:1).
За сборную России на турнире выступают Алина Ковалёва, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
На групповом этапе женская сборная России по кёрлингу заняла второе место, проиграв лишь один из 9 матчей. Выиграли групповой этап швейцарские кёрлингистки.
В полуфинальном матче россиянки потерпели поражение от команды Швеции со счётом 3:9 (1:0, 0:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:5).
За золото чемпионата Европы 23 ноября сыграют команды Швеции и Шотландии.
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