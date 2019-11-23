Россияне выиграли 11 путёвок в финал Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы завоевали 11 путёвок в финал Гран-при, который состоится в начале декабря в Турине.

Самое большое представительство у России — в женском одиночном катании. Среди шести финалисток сразу четыре россиянки: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алина Загитова. Их соперницами стали японка Рика Кихира и американка Брадди Теннелл.

В мужскую шестёрку финалистов вошли два россиянина — Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Также квалифицировались японец Юдзуру Ханю, американец Нэйтан Чен, француз Кевин Аймоз и китаец Цзин Боян.

В соревнованиях спортивных пар выступят три российских дуэта: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Компанию нашим спортсменам составят китайские пары Суй Веньцзин/Хань Цун и Чен Пэн/Цзинь Ян, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро.

За медали в турнире танцоров поборются российские дуэты Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин. Также в финал квалифицировались французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.

Финал серии Гран-при по фигурному катанию пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине, Италия.