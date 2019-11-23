Постановщик показательного номера Медведевой: повезло, что есть такие таланты

Постановщик нового показательного номера двукратной чемпионки мира и Европы, российской фигуристки Евгении Медведевой, канадский хореограф Джо Рассел поделился впечатлениями о работе со спортсменкой и корейским фигуристом Джун Хван Ча.

«Нам всем так повезло, что у нас есть такие таланты, как Евгения и Джун, которые помогают продвигать спорт. Наша совместная работа над этими номерами, надеюсь, может принести немного больше искусства в наш «сумасшедший» мир катания. Спасибо вам», — написал Рассел на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Джо Рассела.

Рассел поставил для Медведевой номер на музыку композиции популярной американской певицы Билли Айлиш «Idontwannabeyouanymore».