Постановщик показательного номера Медведевой: повезло, что есть такие таланты
Постановщик нового показательного номера двукратной чемпионки мира и Европы, российской фигуристки Евгении Медведевой, канадский хореограф Джо Рассел поделился впечатлениями о работе со спортсменкой и корейским фигуристом Джун Хван Ча.
«Нам всем так повезло, что у нас есть такие таланты, как Евгения и Джун, которые помогают продвигать спорт. Наша совместная работа над этими номерами, надеюсь, может принести немного больше искусства в наш «сумасшедший» мир катания. Спасибо вам», — написал Рассел на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Джо Рассела.
Рассел поставил для Медведевой номер на музыку композиции популярной американской певицы Билли Айлиш «Idontwannabeyouanymore».
Медведева представила новый показательный номер в Москве
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