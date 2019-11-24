Косторная: мне всегда нравилось катание Каролины Костнер

Российская фигуристка Алёна Косторная назвал имя фигуристки, на которую старается равняться. 16-летней уроженке Москвы нравится стиль Каролины Костнер из Италии.



«Мне всегда нравилось катание Каролины Костнер, обращаю внимание на её движение ног при отталкивании, на колени, на то, как она старается не смотреть вниз, не задирает плечи на уши. При катании я в основном слежу за коленями и носками, остальное мне выкрикивает Этери Георгиевна Тутберидзе», — цитирует Косторную ТАСС.

32-летняя Костнер — бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи — 2014, чемпионка мира и многократная победительница чемпионатов Европы.

В минувшую субботу, 23 ноября, Костоная стала победительницей этапа Гран-при в Японии. Её соотечественница Алина Загитова заняла третье место.