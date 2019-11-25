Глава ОКР: ВФЛА усугубила все проблемы до угрозы исключения из World Athletics

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры организации, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.

«К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к «делу Лысенко» привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации.

Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения", — цитирует Позднякова сайт ОКР.