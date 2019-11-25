Леонова: тройного акселя не боюсь, а с четверного сто процентов убьюсь

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 29-летняя Алёна Леонова, которая пока не собирается завершать карьеру, рассказала, что может попробовать исполнять аксель в 3,5 оборота.
«Если бы меня не беспокоили проблемы с ногой, я, возможно, и пробовала, например, тройной аксель вкручивать. Как раз тренер Рукавицын сказал: «Я вижу, что ты можешь это сделать, просто нужно немного поработать. Представляешь, какой будет ажиотаж, если ты выложишь видео с тройным акселем?» Но пока из-за здоровья я не могу этим заняться. Тройного акселя я точно не боюсь, и мне падать с него не больно. Нужно просто отбросить всё и заняться этим. А вот с четверного я сто процентов убьюсь. Это очень сложно. Я спрашивала у Рукавицына по поводу тулупа, который я очень хорошо делаю, смогу ли я его сделать четверным. Он сразу сказал, что нет.
Аксель, кстати, я даже пробовала в конце прошлого сезона на тренировках, но потом приостановила попытки, потому что у меня была свадьба не за горами и я решила, что надо как-то себя поберечь. Но думаю, что я возобновлю эти попытки. Техника у меня хорошая. Нужно просто заняться этим в ежедневном режиме. А четверной пробовала всего один раз, на удочке, в Америке, когда еще у Морозова каталась. И я очень больно упала. После этого больше даже и не пыталась», — приводит слова Леоновой «Фонтанка».
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