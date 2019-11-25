ВАДА подтвердило, что исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство подтвердило просочившуюся в СМИ информацию о намерении наказать Россию за манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории. На сайте ВАДА опубликованы выдержки из рекомендаций комитета по соответствию, которые будут обсуждены исполкомом ВАДА 9 декабря.
Речь идёт о четырёхлетнем запрете для России принимать соревнования и участвовать в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры будут по возможности переданы другим странам. Россия не сможет также претендовать на право проведения Олимпиады-2032.
Флаг России не может быть поднят ни на одном крупном соревновании, организованном в течение этих четырёх лет.
Российские спортсмены смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях только при условии подтверждения непричастности к вскрывшимся манипуляциям. Условия допуска будут определены ВАДА или CAS. Участие допускается только под нейтральным флагом.
Учитывая отягчающие обстоятельства, которые присутствуют в этом деле, РУСАДА должно оплатить все расходы ВАДА, понесённые с января 2019 года, и уплатить штраф в размере 10% от его дохода в 2019 году или $100 тыс. Это максимальный штраф, доступный по правилам.
Если исполком ВАДА 9 декабря примет эту рекомендацию комитета, а РУСАДА в течение 21 дня не примет уведомление о решении ВАДА, дело будет передано в CAS.
- 25 ноября 2019
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