Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

Россия может лишиться права проведения чемпионатов мира по волейболу и хоккею, если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендацию комитета по соответствию о четырёхлетнем запрете на проведение крупных международных соревнований в России.

«Россия не может принимать у себя в течение четырехлетнего периода, а также претендовать или получать право проведения любых международных соревнований, даже если они пройдут уже по истечении четырёхлетнего запрета.

Если право на проведение крупного соревнования в течение этих четырёх лет уже предоставлено России, то подписавшая сторона должна отозвать это право и передать его другой стране, если это не является юридически или практически невозможным. Кроме того, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года», — говорится в рекомендациях комитета по соответствию ВАДА.

В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.