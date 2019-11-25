Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

Россия может лишиться права проведения чемпионатов мира по волейболу и хоккею, если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендацию комитета по соответствию о четырёхлетнем запрете на проведение крупных международных соревнований в России.
«Россия не может принимать у себя в течение четырехлетнего периода, а также претендовать или получать право проведения любых международных соревнований, даже если они пройдут уже по истечении четырёхлетнего запрета.
Если право на проведение крупного соревнования в течение этих четырёх лет уже предоставлено России, то подписавшая сторона должна отозвать это право и передать его другой стране, если это не является юридически или практически невозможным. Кроме того, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года», — говорится в рекомендациях комитета по соответствию ВАДА.
В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.
- 25 ноября 2019
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