Олимпийский чемпион Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранён на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.

«Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранён на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го», — приводит слова Власенко РИА «Новости».

Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.

28-летний спортсмен пропустил чемпионат мира 2019 года в Кванджу. В феврале он перенёс операцию на колене.