Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Олимпийский чемпион Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов

Олимпийский чемпион Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов
Другие / Водные виды спорта 0

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранён на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.

«Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранён на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го», — приводит слова Власенко РИА «Новости».

Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.

28-летний спортсмен пропустил чемпионат мира 2019 года в Кванджу. В феврале он перенёс операцию на колене.

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров пропустит чемпионат мира
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019