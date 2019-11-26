Олимпийский чемпион Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранён на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.
«Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранён на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го», — приводит слова Власенко РИА «Новости».
Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.
28-летний спортсмен пропустил чемпионат мира 2019 года в Кванджу. В феврале он перенёс операцию на колене.
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров пропустит чемпионат мира
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